Yeni bir Naim doğuyor

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alter Milli Takım Antrenörü İsa Altınyurt, talebesi Berkant Yiğit için önemli bir iddiada bulunarak Naim Süleymanoğlu'nun yolunda ilerlediklerini söyledi. Altınyurt şöyle devam etti: Berkant, 12 yıldır benimle birlikte. Haltere 9 yaşında başlattık. İlk 2 yıl içerisinde çok kaçtı. Fakat en sonunda maya tuttu.
Onun yetenekli, başarılı ve olimpiyatlarda ülkemizin ağır toplarından birisi olabileceğini görebiliyordum."
HEDEF 2024 PARİS OLİMPİYATLARI
"Israrla peşini bırakmadım. Uyguladığımız antrenman programları neticesinde Türkiye'de şampiyonluklar ve Avrupa'da dereceler elde etti.
Söz veriyoruz ve kendimize inanıyoruz. Birilerinin de bize inanmasını istiyoruz. İlk hedefimiz önümüzdeki yıl düzenlenecek olan U23 Avrupa Şampiyonası. Ama asıl hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmak.
Biz bunları hissettiğimiz için söylemiyoruz."
TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM GELİYOR
"Biz bunları yapmış olduğumuz çalışmalar ve teknik bilgilerimizin ışığında söylüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye için çok önemli bir sporcu yetiştirdik. Altını çizerek söylüyorum ki, herhangi bir sakatlık geçirmediğimiz sürece 2024 Paris Olimpiyatları'nda 61 kilo sıkletinde yeni bir Naim Süleymanoğlu doğuyor.
Onun adı Berkant Yiğit. Bunun sözünü veriyorum."
İKİ AYDA 30 KİLO FARKI KAPATTIM
GEÇTIĞIMIZ aylarda Romanya'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli halterci Berkant Yiğit, turnuvaya için iki sene önceden çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Bu süreçte maddi ve manevi birçok zorlukla mücadele ettiklerini vurgulayan Yiğit, "Kamp öncesinde rakibim ile aramda 30 kilo fark vardı. Bu sebepten kampa alınmadım. Ama hocam ile federasyon başkanımız Tamer Taşpınar'a 30 kilo farkı kapatacağımıza dair söz vererek kampa alındım.
İki ay içerisinde 30 kilo farkı aşarak Romanya'ya gittim. Bükreş'te 111 kilo koparma, 150 kilo silkme ile Avrupa üçüncüsü oldum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Berkant Yiğit, 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olarak kürsüye çıkmak istediğini de sözlerine ekledi.