Yeni bir Naim doğuyor

alter Milli Takım Antrenörü İsa Altınyurt, talebesi Berkant Yiğit için önemli bir iddiada bulunarak Naim Süleymanoğlu'nun yolunda ilerlediklerini söyledi. Altınyurt şöyle devam etti: Berkant, 12 yıldır benimle birlikte.Onun yetenekli, başarılı ve olimpiyatlarda ülkemizin ağır toplarından birisi olabileceğini görebiliyordum.""Israrla peşini bırakmadım. Uyguladığımız antrenman programları neticesindeSöz veriyoruz ve kendimize inanıyoruz. Birilerinin de bize inanmasını istiyoruz. İlk hedefimiz önümüzdeki yıl düzenlenecek olan U23 Avrupa Şampiyonası.Biz bunları hissettiğimiz için söylemiyoruz.""Biz bunları yapmış olduğumuz çalışmalar ve teknik bilgilerimizin ışığında söylüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye için çok önemli bir sporcu yetiştirdik.Onun adı Berkant Yiğit. Bunun sözünü veriyorum."GEÇTIĞIMIZ aylarda Romanya'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli halterci Berkant Yiğit, turnuvaya için iki sene önceden çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Bu süreçte maddi ve manevi birçok zorlukla mücadele ettiklerini vurgulayan Yiğit, "Kamp öncesinde rakibim ile aramda 30 kilo fark vardı.İki ay içerisinde 30 kilo farkı aşarak Romanya'ya gittim. Bükreş'te 111 kilo koparma, 150 kilo silkme ile Avrupa üçüncüsü oldum" ifadelerini kullandı.

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