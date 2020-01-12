Bu müze hazırlanırken hiçbir canlıya zarar verilmedi

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TÜRKIYE'DE ilk ve tek olan Ankara Veteriner Anatomi Müzesi'nde 75 farklı türe ait mumyalanmış hayvan, hayvan organları ve iskeletleri bulunuyor. 4 süren zorlu bir çalışmanın ardından hiç bir canlıya zarar verilmeden hazırlanan bu özel müzede, eski Amerika Başkanı Harry Truman'ın 1950 yılının Şükran Günü'nde 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye hediye etiği hindinin iskeleti de yer alıyor. Ankara Veteriner Anatomi Müzesi, 2013 yılında kapılarını açmıştı. Hiçbir canlıya zarar verilmeden oluşturulan müzede Türkiye'nin dört bir yanında bulunan milli park ve hayvanat bahçelerinde ölen hayvanlardan doldurulmuş örnekler, hayvan iskelet ve organları bulunuyor. Her yaştan ziyaretçinin ilgisini çeken örnek müze; fakülte öğrencileri için önemli bir tecrübe kaynağı oluyor. Mumyalama ve farklı bir çok teknikle hazırlanan iskelet ve organlar, aylar süren çalışmanın ardından müzeye kazandırılıyor. Bu sürece öğrenciler de dahil ediliyor. eski Amerika Başkanı Harry Truman'ın 1950 yılının Şükran Günü'nde 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye hediye etiği hindinin iskeleti de müzede bulunuyor.