KGK’nın ‘10 Ocak resepsiyonu’na ziyaretçı akını

Çankaya'da bulunan KGK Genel Merkez binasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyona çok sayıda çalışan gazetecinin yanısıra, STK başkan ve temsilcileri ile siyasiler ve bürokratlar da katılım sağladı. Konuklara KGK Onursal Genel Başkanı Yavuz Donat, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile KGK Genel Başkan Vekili Osman Altınışık eşlik etti. Saat 10.00'da başlayan resepsiyona ilk olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici geldi. Destici uzun süre Donat, Dim, Altınışık ve gazetecilerle sohbet ettikten sonra basın toplantısı yaptı. Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk ve üyeleri Mustafa Karpınar, TRT emekçisi Yüksel Değercan, Emre Aygen, Çay TV temsilcisi İbrahim Eksilmez ve Esra Erdoğan da meslektaşlarını yalnız bırakmadılar. Resepsiyona Kültür ve Turizm eski Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Hayri Çavuşoğlu ile Avukat Övünç Özkan ve radyo yayıncısı Adnan Yüce de katıldı. Konuklar, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çeşitli ikramlarla ağırlandılar. Resepsiyonun ardından KGK Genel Başkanı Dim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle BBP Genel Başkanı Destici ile birlikte KGK medya merkezinde bir basın açıklaması yaptı.

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