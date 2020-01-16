Gençler’de İsveç rüzgârı

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GENÇLERBIRLIĞI, İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt'i transfer etti. Son olarak İngiltere'nin Championship ekibi Swansea City'de forma giyen Nordfeldt ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Kristoffer Nordfeldt, Gençlerbirliği'nde forma giyecek 3. İsveçli kaleci olacak.BAŞKENT ekibinde daha önce İsveçli kaleciler Johan Dahlin ve Johannes Hopf forma giymişti. Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, "Tüm isimleri ve olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfeldt'te karar kıldık. Kulübün ekonomik dengesini bozmayacak hem de takımımıza güç katacak bir ismi kadromuza katmak için uğraştık.dedi.