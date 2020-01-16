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Gençler’de rüzgârı

Başkent ekibi, ’nin 30 yaşındaki İsveçli oyuncusu Nordfeldt ile 1.5 yıllık kontrat yaptı

Giriş Tarihi: 16.1.2020
Gençler’de İsveç rüzgârı
GENÇLERBIRLIĞI, İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt'i transfer etti. Son olarak İngiltere'nin Championship ekibi Swansea City'de forma giyen Nordfeldt ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola ülkesinin Brommapojkarna takımında başlayan 30 yaşındaki kaleci, Hollanda ekiplerinden Heerenveen'de forma giydikten sonra 2015 yılına Swansea City'ye transfer olmuştu. Kristoffer Nordfeldt, Gençlerbirliği'nde forma giyecek 3. İsveçli kaleci olacak.

DAHA ÖNCE DAHLIN HOPF VARDI
BAŞKENT ekibinde daha önce İsveçli kaleciler Johan Dahlin ve Johannes Hopf forma giymişti. Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, "Tüm isimleri ve olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfeldt'te karar kıldık. Kulübün ekonomik dengesini bozmayacak hem de takımımıza güç katacak bir ismi kadromuza katmak için uğraştık. Kalemizi daha önce başarıyla korumuş İsveçli kalecilerimiz Dahlin ve Hopf gibi Nordfeldt'in de kısa sürede takımıza uyum sağlayarak kendisini camiamıza kabul ettireceğine inanıyoruz" dedi.
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Gençler’de İsveç rüzgârı
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