Gençler’de İsveç rüzgârı

GENÇLERBIRLIĞI, İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt'i transfer etti. Son olarak İngiltere'nin Championship ekibi Swansea City'de forma giyen Nordfeldt ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola ülkesinin Brommapojkarna takımında başlayan 30 yaşındaki kaleci, Hollanda ekiplerinden Heerenveen'de forma giydikten sonra 2015 yılına Swansea City'ye transfer olmuştu.
Kristoffer Nordfeldt, Gençlerbirliği'nde forma giyecek 3. İsveçli kaleci olacak.
DAHA ÖNCE DAHLIN HOPF VARDI
BAŞKENT ekibinde daha önce İsveçli kaleciler Johan Dahlin ve Johannes Hopf forma giymişti. Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, "Tüm isimleri ve olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfeldt'te karar kıldık. Kulübün ekonomik dengesini bozmayacak hem de takımımıza güç katacak bir ismi kadromuza katmak için uğraştık. Kalemizi daha önce başarıyla korumuş İsveçli kalecilerimiz Dahlin ve Hopf gibi Nordfeldt'in de kısa sürede takımıza uyum sağlayarak kendisini camiamıza kabul ettireceğine inanıyoruz"
dedi.