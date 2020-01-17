Şiddet ve spor iç içe olmamalı

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da düzenlenen 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Kasapoğlu, çalıştayın ilk iki günde futbol odaklı olduğunu dile getirdi. Kasapoğlu şöyle devam etti: "Gelecek stratejileri konuşuyoruz. Tekrar yaşanmaması adına geçmişteki sorunların kaynağına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Burada edindiğimiz sonuçların takibi değerlendirilmesi için bir araya geleceğiz. Ülke olarak her alanda zirveye oynayan bir ülkeyiz. İdari ve mali sportif bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu süreçte herkesin düşünmesi gerekiyor. Finansal gerçeklikler önemli. Liyakatın şefkatlığin hesap verilebilirliğin önemli olduğunu ortaya koyuyor." A Milli Bayan Milli Takımı'nın Tokyo vizesi almasına da değinen Kasapoğlu, "Filenin Sultanları mücadelesi bizi ayrı heyecanlandırdı. O yüzden 'Bekle bizi Tokyo' diyoruz. Şiddet ile sporu yan yana getirmemek gerek. Sporun güzel, birleştirici misyonuna karşı olan her şeye bizde mesafeli olmak istiyoruz" dedi.