Kaplan: Bizim için iyi olmadı

Süper Lig'de 12 haftadır galip gelemeyen Ankaragücü evinde İttifak Holding Konyaspor'a 0-1 mağlup oldu. Ankaragücü ile oynadığı son 4 karşılaşmada gol yemeyen Konya, Süper Lig tarihinde rakibine karşı ilk kez 4 maçlık seri yakaladı. Sadece 1 sarı kartın olduğu maçta konuk ekip 90+2'de Levan Shengelia'nın golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan maçın ardırdan, "Bugün bizim üretkenliğimiz yoktu. Rakibimizin de kaçırdığı pozisyonlar vardı. Son dakikada bulduğu bir golle de bizi mağlup ettiler, üzgünüz"
açıklamasını yaptı.
KAPLAN'DAN HAİN SUÇLAMASI
Pek fazla konuşmak istemediğini belirten Kaplan, "Çünkü Ankara'da hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Herkes bir şeyler bekliyor. Biz aramızdaki o hainleri de biliyoruz. Yeri ve saati geldiği zaman da bizim de konuşacak bir zamanımız olacak. Ligde 15 puan yapıp rakibimizden puanlar almak istiyorduk. Nasip değilmiş. Taraftarlarımızı, camiamızı üzdük. Bizim için de iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. Taraftarımızdan sabır istiyoruz"
şeklinde konuştu.