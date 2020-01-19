Kaplan: Bizim için iyi olmadı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 12 haftadır galip gelemeyen Ankaragücü evinde İttifak Holding Konyaspor'a 0-1 mağlup oldu. Ankaragücü ile oynadığı son 4 karşılaşmada gol yemeyen Konya, Süper Lig tarihinde rakibine karşı ilk kez 4 maçlık seri yakaladı. Sadece 1 sarı kartın olduğu maçta konuk ekip 90+2'de Levan Shengelia'nın golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan maçın ardırdan,açıklamasını yaptı.KAPLAN'DAN HAİN SUÇLAMASIPek fazla konuşmak istemediğini belirten Kaplan,şeklinde konuştu.