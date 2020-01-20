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Kalesi ışık saçacak

Tarihi Kalesi’nin surları akşam saatlerinde de her yerden görülebilmesi ve kent siluetini süslemesi için ışıklandırılacak

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Ankara Kalesi ışık saçacak
Büyükşehir Belediyesi Ankara Kalesi'nin iç ile dış surlarında renkli ışıklandırma ve korkuluk çalışması yapacak. Başkentin terası konumunda olan Ankara Kale'sinin surlarına yapılacak aydınlatma sistemi özel ve anlamlı günlerde kırmızı, beyaz, pembe, turuncu, mor ve mavi olmak üzere farklı renklere bürünecek. Ankara'nın özel günlerinin yanı sıra, Büyükelçiliği olan ülkelerin özel ve önemli günlerinde de Ankara Kalesi'nin dış duvarlarına ülkelerin bayrakları ve özel simgeleri yansıtılacak. Ankara Kalesi'nde yerli ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli bir şekilde gezmelerini sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri artırılacak. Zindan Kale Burçlarının duvarlarına ayrıca korkuluk imalatı yapılacak. Ankara Kalesi'nde tarihi dokuya uygun şeklide yürütülen çalışmalara İç Kale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile devam ediyor. 16 Ocak'ta gerçekleştirilen 1. Etap ihalesinin ardından 2. Etap projeleri Koruma Kurulu'na sunulacak ve onaylanmasının ardından ihale aşamasına geçilecek.
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Ankara Kalesi ışık saçacak
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