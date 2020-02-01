Kızılcahamam’da acil toplanma alanları açıklandı

BUGÜN NELER OLDU

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından afet ve acil durum toplanma alanlarının önemi bir kez daha gündeme taşındı. Kızılcahamam Belediyesi de olası bir afette vatandaşların toplanma alanlarına daha rahat Ulaşabileceği, fiziksel tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde toplanabileceği afet ve acil durum alanları açıklandı.Acil Toplanma Alanları şu şekilde: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokul Bahçesi, Kadirbey Parkı, Şehit Fatih Duru Parkı, Kazım Karabekir İlkokulu, Kızılcahamam Kaymakamlık Bahçesi, Kızılcahamam Adalet Sarayı Bahçeci, Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokul Bahçesi, Akçay Mahallesi Çocuk Parkı, Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Karşıyaka Mahallesi Çocuk Bahçesi, Kardeş Şehir Weilburg Parkı.