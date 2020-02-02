Satrançta büyükusta Mustafa’dan tarihi başarı

BUGÜN NELER OLDU

SATRANÇTA Grand Master (Büyükusta) Mustafa Yılmaz tarihi bir başarıya imza attı. Büyükustaların boy gösterdiği, satranç takviminin en önemli turnuvalarından biri olan Cebelitarık Açık'ta Mustafa Yılmaz, turnuvanın son turunda Rus rakibi David Paravyan'la berabere kalarak toplam 7,5 puan topladı ve şampiyonla eş puanla 7'nci oldu. Son tura 7 puanla liderliği paylaşarak giren Türk Milli Takım sporcusu Büyükusta Mustafa Yılmaz, son tur maçlarının ardından turnuvayı Rus, Çinli ve Çek rakipleriyle aynı puanda tamamladı. Yılmaz, "Organizasyon açısından sıkıntı yaşamamıza rağmen, iyi mücadele ettiğimi ve rakiplerimle iyi savaştığımı düşünüyorum. Bazı kritik noktalarda güçlü rakiplerime karşı yakaladığım fırsatları iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Son karşılaşmayı kazansam şampiyon olabilirdim" dedi.