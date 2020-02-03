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Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yaptı

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
Çankaya'da 'dur' ikazına uymayarak polisten kaçan otomobil sürücüsü, geçirdiği trafik kazası sonucu yakalandı. Otomobilinden içki şişeleri çıkan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Olay, Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Denetleme yapan polis ekipleri, Tamer Şahin'in kullandığı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ikazına uymayarak hızlanan Şahin, otomobili bir polisin üzerine sürdükten sonra Mamak Caddesi üzerinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Bir süre kaçtıktan sonra izini kaybettiren otomobil, Gaziosmanpaşa Mahallesi Koza Caddesi'nde tekrar görüldü. Yaklaşık 10 kilometre daha polisten kaçan Tamer Şahin, Adnan Saygun Caddesi'nde otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, Çerkeş Sokak'ta bir dükkânın tezgâhına çarptı. Kazada, Şahin yaralandı. Hafif yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilde çok sayıda içki şişesine rastlanırken, sürücü Şahin'in daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Otomobildeki plakanın ise başka bir araca ait olduğu belirtildi.
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Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
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