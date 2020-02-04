Kışın sıcak suyla duş almayın

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CİLT sorunlarından en sık karşılaştığımız 'ciltte kuruluk' kış aylarında artış gösteriyor. En sık kol ve bacaklarda oluşsa da, gövdemizin her yerinde kuruluk görülebiliyor. Kış aylarında ciltte gelişen kuruluğun en önemli sorumlusu ise havaların soğuması. Ayrıca soğuk hava nedeniyle kan dolaşımının azalması, sert rüzgar, hava kirliliği, ortamlardaki ısı farklılıkları, ısıtıcılara bağlı iç mekanlarda nem oranının azalması gibi faktörler de cildimizi kurutuyor. Bunların yanı sıra çeşitli hatalı alışkanlıklarımız da ciltte kurumaya yol açabiliyor; örneğin kış aylarında daha az su içmemiz gibi.Önlem almazsak sorunumuz ilerleyebiliyor ve dermatit ile egzama gibi sorunlarla sonuçlanabiliyor. Peki nemli ve pürüzsüz bir cilt için hangi hatalı alışkanlıklarımızdan vazgeçmeliyiz? Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam kış mevsiminde kaçınmamız gereken 10 hatalı alışkanlığımızı sıraladı:Yeterince su içmemek.Antioksidanlardan zengin beslenmemek.Sıcak suyla duş almak.Cilde kese yapmak.Tek bir kat giyinmek:Mevsime uygun olmayan ürün kullanmak.Güneşten korunmamak.Elleri nemlendirmemek.Dudakları ihmal etmek.Ayakları düzenli yıkamamak.