Olimpik Tekvando Takımı şampiyon oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Kadın Tekvando Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Açık Turnuvası'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu. Tokyo 2020'ye tam kadro katılmayı garantileyerek tarihi bir başarıya imza atan kadın tekvandocular
turnuvaya 5 sporcuyla katıldı. MILLI sporcular, G2 statüsündeki turnuvada dünyanın önemli isimleriyle mücadele verdi. 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazandı. 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise bronz madalya elde etti.
BU sonuçlarla Kadın Tekvando Milli Takımı, takım halinde zirveye çıktı. Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 yılına harika bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Olimpik takımımız, 2020'ye çok iyi bir giriş yaptı. Olimpiyatlara hazırlanan sporcularımız, 4 altın ve 1 bronz madalya ile ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha gösterdi. 2020'ye iyi başladık, iyi devam edecek.
En büyük hedefimiz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak."