Olimpik Tekvando Takımı şampiyon oldu

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Kadın Tekvando Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Açık Turnuvası'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.turnuvaya 5 sporcuyla katıldı. MILLI sporcular, G2 statüsündeki turnuvada dünyanın önemli isimleriyle mücadele verdi.BU sonuçlarla Kadın Tekvando Milli Takımı, takım halinde zirveye çıktı. Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 yılına harika bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Olimpik takımımız, 2020'ye çok iyi bir giriş yaptı. Olimpiyatlara hazırlanan sporcularımız, 4 altın ve 1 bronz madalya ile ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha gösterdi.En büyük hedefimiz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak."