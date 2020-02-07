Keçiören’e yeni otopark inşaatı başladı

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Keçiören Belediyesi hizmet binası yanında başlatılan kapalı otopark projesinin temel atma çalışmasına katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Otoparkımız, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşırken, otoparkın üstünde bulunan süs havuzu, ses ve ışık gösterileri hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacak. Ankara'da, uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla yapılan bir eser olma özelliği taşıyan kapalı otoparkımızın mülkiyeti ve işletmesi de belediyemize ait olacak" diye konuştu. Başkan Altınok, temel atma çalışmalarının sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam ettiğini belirterek, "2020 yılı projelerimizi hayata geçireceğimiz yıl olacak dedik ve mülkiyeti belediyemize ait olan arsamızda 400 araçlık kapalı otoparkımızın temellerini attık. Önümüzdeki ay Cumhuriyet Kule'mizin ihalesini yapıyoruz. Her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek. Keçiören, hayata geçirdiğimiz projelerle anılacak ve marka haline gelecek" dedi.