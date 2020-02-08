“Martı”lar başkentin ulaşımını kolaylaştıracak

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scooter "Martı"lar, Ankaralıların kullanımına sunuldu. Yenimahalle'de hizmet veren ve telefona uygulaması yüklendikten sonra kullanılabilen yeni nesil ulaşım aracı Martı, yoğun trafikte hızlı, kolay ve keyifli yolculuk imkanı sunacak. Dakika başına 0.59 lira ödenen kiralık "scooter"lar, 18 yaş üzeri vatandaşlarca Yenimahalle sınırları içerisinde kullanabilecek. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, hizmete sundukları araçların, vatandaşların sağlıklı yaşam sürmesinde önemli bir etken olacağını söyledi. Scooter ve bisiklet gibi ulaşım araçlarını yaygınlaştırmak istediklerini belirten Yaşar, "Dünyanın en gelişmiş kentlerinde, vatandaşın aracını garajdan çıkarmaması teşvik edilir. Bizim gibi ülkelerde ise araçla işe gelme, en ufak işte aracı kullanma gibi bir durum oluyor. Bu da trafiğin yoğunlaşmasına, yayanın haklarının çiğnenmesine ve vatandaşı sağlıksız bir yaşama itiyor" değerlendirmesinde bulundu.