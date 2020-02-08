Milli Piyangocular tezgahlarını istiyor

ÇANKAYA Belediyesi zabıtalarının son günlerde hedefinde cadde ve bulvar üzerinde seyyar çalışan Milli Piyango bayilerinin tezgâhları var. Çankaya Belediyesi çevre düzenlemesi yaptıkları gerekçesiyle milli piyango bayilerinin tezgâhlarını kaldırıp biletleri elde satmasını istedi. Şans oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz ve Milli Piyango bayileri Çankaya Belediyesi'nin aldığı karara tepkili. Poyraz, "Tezgâhlar 24 Eylül'den bu yana iş yapamıyor. Ocak ayında Çankaya Belediyesi yetkilileri tarafından tezgâhlar tamamen kaldırıldı. Bu işin en kısa zamanda düzelmesini, eski düzenine kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.Poyraz, "Şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadık. Şimdi Çankaya Belediyesi neden rahatsız anlamıyoruz. Bu uygulamalar bir anda hayata geçirilecek uygulamalar değil. Sakarya Caddesi'nde bir düzenleme yapıldı. Kaydı olmayan çalışanlara bir engel geldi. Daha sonra Çankaya Belediyesi 10 Ekim 2019'da CİMER'e bu durum ile ilgili bir yazı yazmış. Arkasına sığındıkları mazeret ise çevre düzenlemesi. Tezgâhlar 24 Eylül'den bu yana iş yapamıyorlar. Ocak'ta da Belediye tarafından tezgâhlar tamamen kaldırıldı" dedi. Vuslat AYÇANKAYA'DA satış yapan Milli Piyangocular da şöyle dert yandı:Esnaf Hüseyin Yalçın: Zabıta, 'Yeni uygulamada biz seyyar istemiyoruz. Tezgâh açmayacaksınız' dedi. Şu anda bütün Çankaya'da sıkıntı yaşıyoruz.İsmail Göğebakan:Üniversitede okuyan 2 çocuğum var. Giderlerini buradan karşılıyorum.Çankaya Belediyesi'nin almış olduğu karar yüzünden satışlarımız yüzde 90 düştü.Hüseyin Yıldırım: Zabıtalar ve müdür yardımcısı yanıma gelerek 'Artık stant açma. Biletleri elimde sat, bir noktada durma' dedi.Murat Aygül: "Tezgâhı bıraktık bu sefer elimiz de satıyoruz yine engel oluyorlar sabit durmayın dolaşın diyorlar. Bankaların verdiği post cihazlarına bile engel oluyorlar.

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