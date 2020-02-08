Suçluların yakalanmasında en öndeler

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NARKOTİK, terör ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda görev yapan dedektör köpeklerle idarecileri, operasyonlarda ortak hareket ediyor. Türk Polis Teşkilatı'nın "hassas burunları" köpekler, Gölbaşı'ndaki Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Şube Müdürlüğü'nde eğitiliyor. Eğitimlerde daha çok Alman çoban köpeği, Belçika çoban köpeği, Hollanda çoban köpeği, golden retriver, labrador retriver ve cocker spaniel cinsleri tercih ediliyor. Köpekler, idarecileriyle uyuşturucu, patlayıcı, silah-mühimmat, canlı insan, kadavra, banknot, özel operasyon, asayiş devriye, çay-tütün ve iz takip alanlarında 9 ile 24 hafta arasında değişen sürelerde eğitimlere alınıyor. Formda kalmaları için merkezde her gün eğitim verilen köpekler, alttan ısıtmalı barınaklarda kalıyor ve bakımları uzman personel tarafından yapılıyor.Merkezde görevli Komiser Merve Hilal Yıldız, yavru ve genç köpek eğitim programlarının başlatılmasıyla merkezdeki görev köpeği branş sayısının 12'ye yükseldiğini söyledi. Köpeklerin ilk eğitimlerini annelerinden aldıklarını belirten Yıldız, uzmanlarca verilen eğitimlerin 45 günlükten itibaren başladığını dile getirdi.