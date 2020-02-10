Kara ile klasik müzik keyfi

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CSO, Rehber Köpekler Derneği'nin isteği üzerine kapılarını, farkındalık yaratmak isteyen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri ve rehber köpek sahibi iki görme engelliye açtı. Başkan Tunçer'in "iki gözüm" dediği rehber köpek "Kara", meraklı izleyicilerin bakışları arasında sahibini yönlendirip, konseri izleyeceği koltuğuna götürdü. Görevini yerine getirip Tunçer'in yanına yerleşen Kara, konser boyunca uslu bir şekilde oturdu, yüksek sese rağmen zaman zaman da uyudu. Tunçer, rehber köpeklerin, görme engellilerin gözü, sosyal hayata bağlanması ve dışarı çıkması için en güvenli dostu olduğunu söyledi. Rehber köpeklerin 1,5 yıl eğitim aldığını belirten Tunçer, "Rehber köpekler, havlamaz, ısırmazlar. Saldırgan değiller. Onların en önemli görevleri, görme engellinin hayatına yardımcı olmaktır." dedi. Vatandaşların, yolda gördükleri rehber köpeklere nasıl davranması gerektiğini de anlatan Tunçer, şunları ifade etti: "Rehber köpekler kesinlikle sevilmemeli, tasmasından tutulup sağa sola götürülmemeli. Onları görmezlikten gelmeli ve yolu açmalılar."