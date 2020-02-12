Etimesgut Ampute Takımı kurdu

ORTATEK Gaziler Ampute Spor Kulübü, Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı olarak faaliyetlerini sürdürecek.Aralarında 6 milli sporcunun yer aldığı ve 20 futbolcunun ter döktüğü futbol takımının yeni adresi de Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Aile Yaşam Merkezi olacak. Takım, maçlarını ve antrenmanlarını yerleşke bünyesinde yer alan futbol sahası, antrenman sahası ve kapalı spor salonunda yapacak.Kulüp Başkanlığını Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Sonat'ın üstlendiği ampute takımında teknik direktörlük görevine Türkiye Ampute Futbol Kulüp kurucularından İsmail Temiz getirildi. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye olarak ampute süper liginde de mücadele edeceklerini belirterek,dedi.

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