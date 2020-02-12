‘Irkçılığa geçit yok’

SÜPER Lig takımlarından Gençlerbirliği, Fabricio Baiano'nun sosyal medya üzerinden uğradığı ırkçı saldırılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: "Futbolda hiçbir gol, hiçbir puan, hiçbir kırmızı kart, bir babanın çocukları için endişelenmesine neden olabilecek güçte olamaz. Futbol bir oyun ve bu oyunun kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Futbol oyununu seviyoruz. Son dönemdeki bu futbol ortamında centilmenliği ve sporcu kişiliğiyle fark yaratan, hür iradesiyle özür dileyerek meslektaşına saygıyı herkese yeniden hatırlatan futbolcumuzla gurur duyuyoruz.

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