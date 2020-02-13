Aşk dijital ortamda aranıyor

BUGÜN NELER OLDU

GÜNÜMÜZDE her şeyin dijital dünyaya taşınmasıyla beraber artık ilişkiler de dijitalde başlayıp evlilikle noktalanabiliyor. İlişkilerin dijital ortama taşınmasıyla 12 milyar dolarlık online dating (ilişki) pazarı da Türkiye'de 500 milyon dolara ulaştı. Dünyada 220 milyon kişinin bu uygulamaları kullanıyor.7/24 yaşanılan dijital hayat, yeni bir sektörün doğmasını tetiklediğine dikkat çeken Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, "Globalde yaklaşık 20 sene önce 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip pazar, bugün 12 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda" diye konuştu. Bugün pazarın en büyüğü olma özelliğini taşıyan görüntülü sohbet platformu 2019 yılında 1,2 milyar dolar gelir elde etti. İnternette yapılan görüşmelerin artmasına dikkat çeken Garakhanova, "Türkiye'de her 80 kişiden 1'inin kullandığı görüntülü sohbet platformunun 1 milyon üzerinde kullanıcısı var. Online tanışma uygulamasını kullanan 25-34 yaş aralığının yüzde 67'sini erkekler, yüzde 54'ünü ise kadınlar oluşturuyor" dedi.