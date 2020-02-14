Kızımı öldürdüm polisi ara

Çubuk Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan, pazarda bal ve pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız (51), erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma Yıldız ile 6 Şubat'ta tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp, kızına iki el ateş ederek öldürdü. Şeyma'nın öldürüldüğü yoldan evine giden dolmuş şoförü yaşadıklarını anlattı.Erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öz babası tarafından öldürülen liseli Şeyma Yıldız'ın öldürüldüğünü polise ihbar eden dolmuş şoförü Haydar Aktaşoğlu konuştu. İş çıkışı evine dönerken bir kişinin arabasının önünü kestiğini anlatan Aktaşoğlu duydukları karşısında şok olduğunu belirtti. Dolmuş şoförü Aktaşoğlu, "Çubuk'ta çalışıyorum evim Kargın Köyü'nde. Yolda giderken Şeyma'nın babası arabamın önünü kesti. Neden arabamın önünü kestin diye sorduğumda 'Jandarmayı ara kızımı vurdum' dedi. Neden vurdun diye gayri ihtiyari sorduğumda ise sadece 'Öyle gerekti, 2 tane sıktım' diye cevap verdi. 'Kızımı öldürdüm' deyince panik yaptım, o anda fazla da bir şey sormadım. 'Allah rızası için polisi ara' dedi" diye konuştu.EVLAT cinayetinin tanığı olan Aktaşoğlu, "Olmayacak bir şey, insan evladına nasıl kıyar? Çocuğun kıvrılmış vaziyette yerde yattığını gördüm. Babası perişandı. Acayip bir hareketleri vardı. Üşür de insan titrer ya o şekilde titriyordu. Polis gelene kadar arabada oturdum. 11 dakika içinde polisler geldi, önce babayı gözaltına aldılar sonra beni de tanıklık için karakola götürdüler. Karakolda ifademi alıp serbest bıraktılar" ifadelerini kullandı.

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