Ehliyet yoksa salon da yok!

TÜRKIYE Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ankara'da yeterlilikleri ve çalışma izin belgeleri olmayan 300'e yakın salon tespit ettiklerini ve denetimlerin sıklaştırılarak sürdürüleceğini belirtti. Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nu ziyaret eden Çelen; pilates, step ve aerobik gibi cimnastik branşlarının yapıldığı spor salonlarına yönelik, federasyon olarak özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere özel denetimlerinin başladığını söyledi.

DENETIMLER ARTACAK

Ankara'da yapılan denetimlerin tamamlandığını vurgulayan Çelen, "Ankara'da 300'e yakın çalışma izin belgesi olmayan salon tespit ettik. Bu denetimlerimiz sıklaşacak" dedi.

BAKANLIKTAN İZİNLERİ YOK

"Belediyeden ruhsatlarını almışlar. Sağlık İl Müdürlüğünden izinlerini, vergi numaralarını almışlar Maliye Bakanlığından ama Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışma izin belgelerini almamışlar. Bunları tespit ettik." "Spor salonlarında spor yapanların gittikleri salonun çalışma izin belgelerinin olup olmadığı yönünde bir araştırma yapmalarını öneriyorum. İnsanlarımızın spor yaparken tabiri caizse ehliyetsiz insanlara kendilerini emanet etmelerini doğru bulmuyoruz."

BİR AY SÜRE TANINACAK

"Tespit ettiğimiz salonların ruhsatlarının iptal edilmesine kadar hem ilgili belediyelere hem de il müdürlüklerimizin katkılarıyla işletmelere bildireceğiz. 1 ay süre tanınacak. Eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında da yasal olarak işlemler başlatılacak."



TEK BELGEYLE İZİN YOK

Çelen, salonların denetimlerinin tamamlanmasından sonra ağ oluşturacaklarını ve işletmeleri kayıt altına alacaklarını, eğitmenlerin çalışmalarını görebileceklerini, bazen bir eğitmenin beş ya da on salonda görüldüğünü, belgesiyle salon açan bir antrenörün aynı belgeyle on salon açmış gibi görüldüğünü, bu çalışmayla bunların önüne geçileceğini vurguladı.