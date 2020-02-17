Usta aşçıları aratmadılar

BUGÜN NELER OLDU

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, gerçekleştirdiği etkinliklerle Oyun Odalarında anneleri kurstayken zaman geçiren çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlarken, yeteneklerini geliştirebilmelerine de yardımcı oluyor. Çocukları hayata hazırlama ve meslekleri tanıtmak amacıyla Kayaş Aile Merkezi Oyun Odası'nda düzenlenen etkinlikte minikler bu kez, pasta yapmayı öğrendi. Usta aşçıları aratmayan minikler, yapılan programda birbirinden lezzetli pasta ve kurabiye yaptı. Yaşları henüz 3, 4 ve 5 olan ve minicik ellerine eldivenlerini, başlarına da bonelerini geçiren çocuklar, yumurta, şeker, su ve yağ ile hazırlanan hamuru yoğurarak hamurlara şekiller verdi. Daha sonra hazırladıkları kek ve kurabiye hamurlarını fırına sürüp pişirdi. Ardından afiyetle yedi.