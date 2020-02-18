Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 50 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, kuruluşun 50'nci yıl dönümünü, Türkiye'nin önde gelen şeflerinin yönettiği Gala Konseri ile kutladı. Muammer Sun'un 1969 yılında temellerini attığı, 1970'te dinleyiciyle buluşan TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, yarım asırlık ömrünü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda verdiği konserle taçlandırdı.TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun kurucusu duayen sanatçı Muammer Sun, 50 yıl önce bugün Türkiye'yi dolaşarak, sanatçı adayı seçtiklerini belirtti. Konserde, koronun daimi şefi Elnara Kerimova, önde gelen şefler Rengim Gökmen, Bujor Hoinic, Sunay Muradov, Burak Tüzün ve Giampolo Vessella da koroyu yönetti.