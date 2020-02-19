İkinci Bahar korosu

ALTINDAĞBelediyesi Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde açılan müzik kursuna katılan kadınlar koro kurdu. Yaşları 60 ile 90 arasında değişen 25 kadından oluşan koro, konserler vererek eğlenceli vakitler geçiriyor. Zaman zaman Yunus Emre Kültür Merkezi'nde provalar gerçekleştiren koro üyeleri, şarkı söylemekten büyük keyif aldıklarını söyledi. Kendilerini dinlemeye gelenlerin de büyük beğenisini kazanan koro, konserlerine, haftanın bir günü 2 saatlik provalarla hazırlanıyor.80 yaşındaki koro üyesi Havva Yıldırım, "Buraya gelmezsem huzursuz oluyorum; stresimi atıyorum. Şarkı söylerken çok neşeleniyorum, zevk alıyorum. Bütün vücudum ağrıyor, ağrılarımdan burada kurtuluyorum. Eve gülerek, neşeli gidiyorum" dedi. 74 yaşındaki Aysel Kabasakal ise " Çocuklar bayramlarda nasıl heyecanlanır, ben de buraya gelirken öyle heyecanlanıyorum" dedi. 2008 yılından beri koroda türkü söylediğini belirten 79 yaşındaki Ayten Tuna ise, "Hem Türk Halk Müziği, hem Türk Sanat Müziği korosundayım. Burası benim hayatım, burayı çok seviyorum. Burada derdimi tasamı unutuyorum" ifadelirini kullandı. Koro şefi İlkim Eylül İlk ise şunları kaydetti: Diğer merkezlerle birlikte toplamda 200 öğrencimiz var. Onlarla birlikte çalışmaktan çok keyif alıyorum" diye konuştu.

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