Altındağ’dan Ankaralı çiftçilere destek

ALTINDAĞ Belediyesi yerel üreticinin emeğini karşılıksız bırakmadı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla Ankaralı çiftçiler tarafından üretilen undan 25 ton satın alındı. Alınan unları Ramazan kolilerine koyduklarını söyleyen Başkan Balcı, "Ankaralı çiftçi kardeşlerimizin emeğini, Ramazan kolileri aracılığıyla, Altındağ'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 25 ton un satın alarak hem yerel tarıma ve üretime destek olduk, hem de ihtiyaç sahibi Altındağlı kardeşlerimize yerel üretim un ulaştırarak sağlıklı beslenmelerine yardımcı olduk. Bu çalışmamız, milletçe el ele vermenin, birlik ve beraberliğin çok daha önem kazandığı bugünlerde, işbirliği ve yardımlaşmaya çok güzel bir örnek oldu. Kalecik Belediyemiz ile de işbirliği yapmış olduk" dedi.