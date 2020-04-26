İhtiyaç sahilerine gıda paketi

'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile iş insanları tarafından hazırlanan gıda yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Valilik, yardım yapanların listesini paylaşarak kendilerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs (Kovid- 19) ile mücadele kapsamında başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na sessiz kalmayan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile iş insanları, 7 bin 775 adet gıda yardım paketi hazırladı. Hazırlanan gıda paketleri, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Kırıkkale Valiliği bünyesindeki oluşturulan Vefa Destek ve Koordinasyon Merkezine teslim edildi. Vefa Koordinasyon ekipleri kolileri dağıttı.