Korona günlerinde evi bale stüdyosu oldu

balerin Lagün Şengelen, Kovid-19 nedeniyle 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında evini dans stüdyosu olarak kullanarak bale disiplinini sürdürüyor. Şengelen, serüveninin 3 yaşında İzmir'de başladığını, yurt içi ve yurt dışından birçok eğitmenle çalıştığını ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda da eğitimine devam ettiğini anlattı. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde ekim ayından beri Kuğu Gölü, Harem ve Fındıkkıran eserlerinde görev aldığını ifade eden Şengelen, "DOB benim için tamamen yepyeni bir sayfa. Genç yaşta Devlet Opera ve Balesinin bir parçası olmak oldukça heyecan verici" dedi. Şengelen, "Bu süreçte formumu korumak için hiç aksatmadan günlük egzersizlerime devam ediyorum. Günlük 40 dakika kardiyodan sonra yaklaşık yarım saat esneme hareketleri yapıyorum. Dünyaca ünlü operaların veya dansçıların vermiş olduğu online bale derslerine katılıyorum. Disiplin, mesleğimin devamlılığı açısından oldukça önemli bir faktör. Günlük çalışmalarım en az 3 saat sürüyor" dedi. Şengelen, ailesine de yarım saat spor yaptırdığını ifade ederek, "Tüm gün evde olduğumuz için ister istemez hareketsiz kalıyoruz. Bu süreci aileme de yardımcı olarak mümkün olan en sağlıklı biçimde atlatmaya çalışıyorum" dedi.