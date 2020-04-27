Kalecik Tarihi Kentsel Dönüşüm’de ilk adım

KALECIK Ahikemal Şenyurt, Ahiler Yenice, Çanşa Kale, Cuma Saray, Halilağa Tabakhane ve Yenidoğan Yeşilyurt mahalleleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile riskli alan kararı çıkarılarak, riskten arındırılmış bölgeye dönüştürülmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar ile başlayan tarihi Kentsel Dönüşüm hamlesinin Kalecik'i önemli bir turizm bölgesi yapması bekleniyor. Yapılacak dönüşüm çalışması sonucunda Ahikemal Şenyurt, Ahiler Yenice, Çanşa Kale, Cuma Saray, Halilağa Tabakhane ve Yenidoğan Yeşilyurt mahallelerinin sadece riskten arındırılması değil, tarihi doku ve kültürel mirasın korunması da gözetilerek, Kalecik'e yeni bir kimlik kazandırılarak turizme açık hale getirilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN MÜJDELİ HABERİ TWİTTER'DAN VERDİ

Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, Kalecik halkının uzun süredir beklediği müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.Twitter'dan yaptığı açıklamada bu kararın Kalecik'i önemli bir turizm bölgesi yapacağına dikkat çeken Başkan Kalkan, Kentsel Dönüşümün ilk adımını attıklarını söyledi. Kalkan paylaşımının devamında, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen AK Parti Ankara İl Başkanımız Hakan Han Özcan ile bölge milletvekillerimiz Lütfiye Selva Çam, Emrullah İşler, Orhan Yegin, Arife Polat Düzgün ve Zeynep Yıldız'a teşekkür ederiz" dedi.