Ateş eden Coşkun değil

MÜVEKKILININ kardeşi Alişan Direk tarafından tek bir el atışla karşılık verildiğini iddia eden Taştan, "Olay sonrasında ne müvekkilim ne de akrabaları kaçmış değil. Emniyet güçlerine ifade vermeye gittik, biz de gerekli savunmaları yaptık ve mahkemeden serbest bırakılmak şeklinde adli sürecimiz halihazırda devam etmektedir" dedi. Yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu belirten Ankaralı Coşkun ise, vurulan Burhan Gülalan'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi. Bugüne kadar kimseye zarar vermediğini ve kendisinin bir sanatçı kimliği olduğunu ifade eden Coşkun Direk, gönül insanı olduğunu, silahının da sazı ve sesi olduğunu söyledi. Vurulan Burhan Gülalan'ın kendisine sürekli ağır hakaret edip, tehdit ettiğini öne süren Ankaralı Coşkun, "Beni sürekli tahrik etmeye ve benim üzerimden prim yapmaya çalıştı. Bu kişinin benim üzerimden prim yaptığını delilleriyle beraber avukatım aracılığıyla mahkemeye sunacağız. Benim yazdığım Ankara'nın Bağları yıllardır dinleniyor. Bundan ötürü sürekli bir hazımsızlığı vardır" ifadelerini kullandı.Gülalan'ın kendisini sosyal medyadan tahrik ve tehdit ettiğini iddia eden Ankaralı Coşkun, mesajlara karşılık vermediğini söyledi. 23 Nisan'da verecekleri konser için davet ettiği arkadaşları Hüseyin Kağıt ve Ömer Faruk Bostan'ın Gülalan tarafından tehdit edildiğini iddia eden Ankaralı Coşkun, sesli ve mesajlı kanıtları mahkemeye sunacağını söyledi. Tehdit mesajları aldığını söyleyen Direk, kendisine yönelik yapılan suçları kabul etmediğini belirtti.