Tenis federasyonu karar için bekliyor

TÜRKIYE Tenis Federasyonu,
koronavirüs salgını nedeniyle
duran faaliyetlerin
tekrar başlaması için Gençlik
ve Spor Bakanlığının açıklamaları
doğrultusunda hareket
edileceğini duyurdu.
Uluslararası tenis camiasındaki
gelişmeleri yakından
eden Türkiye Tenis Federasyonu
,
mevcut süreçle ilgili
bilgilendirme açıklaması
yayınladı. Bilim insanlarının
üzerinde çalıştığı, bilinmezliklerle
dolu küresel bir
salgın yaşandığına dikkat çekilen
açıklamada, "Normalleşme
sürecine geçilmesi ve kulüplerimizin
yeniden faaliyete
girmesi hakkında Bakanlığımızca
yapılacak resmi açıklamalar
doğrultusunda tenis kamuoyunu
bilgilendireceğiz"
denildi.