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Tenis federasyonu karar için bekliyor

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Tenis federasyonu karar için bekliyor
TÜRKIYE Tenis Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle duran faaliyetlerin tekrar başlaması için Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda hareket edileceğini duyurdu. Uluslararası tenis camiasındaki gelişmeleri yakından eden Türkiye Tenis Federasyonu, mevcut süreçle ilgili bilgilendirme açıklaması yayınladı. Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı, bilinmezliklerle dolu küresel bir salgın yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, "Normalleşme sürecine geçilmesi ve kulüplerimizin yeniden faaliyete girmesi hakkında Bakanlığımızca yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda tenis kamuoyunu bilgilendireceğiz" denildi.
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Tenis federasyonu karar için bekliyor
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