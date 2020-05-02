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‘Neşter tutan eller’den temizlik işçilerine yardım

Başkentte, özel bir hastanenin doktorları ve yöneticileri, 1 ve ’nde kurumdaki temizlik çalışanlarına işlerinde yardım etti

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
‘Neşter tutan eller’den temizlik işçilerine yardım
ÇANKAYA ilçesindeki özel bir hastanenin doktorları ve yöneticileri, sabah toplanarak işçilerle temizlik yaptı. Genel Müdür Aslıhan Korkmaz, acil serviste bulunan yatakların nevresimlerini düzeltirken, başhekim ve doktorlar hastane etrafında mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Hastane doktorları ve yöneticilerinin sergilediği dayanışma, hastalar ve yakınlarının beğenisini topladı. Korkmaz, daha sonra yaptığı açıklamada, çalışan ve üreten her insanın ülke ve dünya için bir değer olduğunu söyledi. Bu farkındalığı oluşturmak amacıyla mesai arkadaşlarıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını anlatan Korkmaz, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla hastanemizin dışa açılan yüzü emekçi çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Sonuçta hepimiz sosyal statüsünün yanı sıra bir anne, bir baba, abla ya da kardeşiz. Hepimiz evimizde temizlik yapıyoruz. Yardımcı hizmetlerde çalışan personelimiz bizim elimiz ayağımız" dedi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç da 1 Mayıs'ın tüm dünyada emek ve dayanışmanın anlam kazandığı bir gün olduğunu vurguladı.

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‘Neşter tutan eller’den temizlik işçilerine yardım
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