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Sokağa çıkma yasağında yoğun mesai

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında yoğun mesai
MAMAK Belediyesi, İçişleri Başkanlığı tarafından Koronavirüs sebebi ile ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdü. Kamusal hizmetlerin yanı sıra, kısıtlama boyunca vatandaşların mağdur olmaması için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin talimatı ile harekete geçen ekipler, ilçenin dört bir yanında yoğun mesai sürdürüyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını belirlenen kurallar çerçevesinde karşılamak üzere tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz" dedi.
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Sokağa çıkma yasağında yoğun mesai
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