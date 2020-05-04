19 işçiye fotoğraf sızdırma cezası

HALK Ekmek'in sevkıyat alanındaki içine girilemez haldeki tuvaleti, küflü tavanı ile pis ekmek selelerinin fotoğrafları internete düştü. SABAH Ankara skandallarla konuşulan Halk Ekmek'in perişan halini manşete taşıdı. Pislikleri temizlemek yerine iftira atmaya gittiler.YAPILAN açıklamada çirkin üslup kullanıldı. Pisliğe bahaneler uyduruldu. Ayrıca 19 işçi 3 ay ücretsiz izne çıkarıldı. İşçilerin isimleri liste halinde kapıya asıldı. İsimleri yanına "Fabrikaya hiçbir şekilde alınmayacaklar" ifadesi yer aldı. İşçiler fotoğrafları çekmekle suçlandı.