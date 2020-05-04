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19 işçiye fotoğraf sızdırma cezası

’in sevkıyat alanındaki mide bulandırıcı yerlerin fotoğraflar internete sızdı. CHP’li yönetim bundan işçileri sorumlu tuttu. Ramazan ayında 19 işçinin ekmeği ile oynadı

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
19 işçiye fotoğraf sızdırma cezası
HALK EKMEK İFTİRAYI SEÇTİ
HALK Ekmek'in sevkıyat alanındaki içine girilemez haldeki tuvaleti, küflü tavanı ile pis ekmek selelerinin fotoğrafları internete düştü. SABAH Ankara skandallarla konuşulan Halk Ekmek'in perişan halini manşete taşıdı. Pislikleri temizlemek yerine iftira atmaya gittiler.

İŞÇİSİNE ÇİRKİN MUAMALE
YAPILAN açıklamada çirkin üslup kullanıldı. Pisliğe bahaneler uyduruldu. Ayrıca 19 işçi 3 ay ücretsiz izne çıkarıldı. İşçilerin isimleri liste halinde kapıya asıldı. İsimleri yanına "Fabrikaya hiçbir şekilde alınmayacaklar" ifadesi yer aldı. İşçiler fotoğrafları çekmekle suçlandı.
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19 işçiye fotoğraf sızdırma cezası
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