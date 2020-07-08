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Sosyal belediyecilik yüzleri güldürüyor

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Sosyal belediyecilik yüzleri güldürüyor
BEYPAZARI Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalar ile yüzlerce vatandaşının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmeti ekipleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evde bakım hizmetlerini üstlenerek ev temizliği, kişisel bakım, sağlık taraması ve sosyal yardım anlamında tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Sosyal belediyecilik alanında sunmuş olduğumuz hizmetlerimizle yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın ev temizliklerinden kişisel bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.
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Sosyal belediyecilik yüzleri güldürüyor
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