Doğal Yaşam Parkı’nın yeni misafirleri

Altınok, "Çocuklarımızın gözde mekânı olan Doğal Yaşam Parkı'nda bir hafta önce dünyaya gelen keçi yavrusuna Keçiko, geyik yavrusuna ise Geyiko isimlerini verdik. Ankaralı ve Keçiörenli tüm hemşehrilerimizi doğal yaşamla iç içe olan parkımıza bekliyoruz" dedi. Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bir hafta önce dünyaya gelen ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen keçi ve geyik yavrularının isimleri belediyenin kurumsal sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan anket sonucuyla belirlendi. Ankette yavru keçi yavrusu için "Keçiko, Pamuk, Badem, Kartopu" seçenekleri sunulurken; yavru geyik için "Geyiko, Bambi, Ceviz, Tarçın" seçenekleri sunuldu. Ankette oy kullanan vatandaşlar Keçi için "Keçiko", geyik için ise "Geyiko" isimlerini tercih etti.BAŞKAN Altınok, midilli, maymun ve valabi türü kanguru yavrularının da dünyaya geldiğini hatırlatarak, şu günlerde keçi ve geyik yavrularının heyecanını yaşadıklarını belirtti. Başkentlileri ve Keçiörenlileri Doğal Yaşam Parkı'na davet de eden Altınok şunları aktardı:"Doğal Yaşam Parkımızdaki canlılarımız her geçen gün gerek sayı gerekse tür anlamında çoğalıyor. Keçi, tavuk, eşek, midilli, wallaby, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama ve geyik ailesine katılan yavru midillimiz büyük ilgi görüyor. Parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz. Parkımızın girişine inşa ettiğimiz kapı, park içerisine sabitlediğimiz kuş yuvaları ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir görüntüye kavuşturduk"