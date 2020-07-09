Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Tatil kitabı ‘Arkadaş’ın dağıtımına başlandı

Tatil kitabı ‘’ın dağıtımına başlandı

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Tatil kitabı ‘Arkadaş’ın dağıtımına başlandı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri için hazırladığı 'Arkadaş' adlı tatil kitabının okullarda dağıtımına başlandı. Veliler, öğrencinin adını ve soyadını söyleyerek, ücretsiz dağıtılan tatil kitabını alabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tanıtımını yaptığı 'Arkadaş' adlı tatil kitabı, 1 Temmuz itibarıyla illere gönderilmeye başlandı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Yenimahalle Şehit Süleyman Can İlkokulu'ndaki kitap dağıtım törenine katıldı. Akpınar, "Biz de bugün ilimizde hem kamuoyuna duyurmak hem de velilerimize bilgi vermek açısından bugün bir aradayız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatil kitabı ‘Arkadaş’ın dağıtımına başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA