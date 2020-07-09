Tatil kitabı ‘Arkadaş’ın dağıtımına başlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri için hazırladığı 'Arkadaş' adlı tatil kitabının okullarda dağıtımına başlandı. Veliler, öğrencinin adını ve soyadını söyleyerek, ücretsiz dağıtılan tatil kitabını alabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tanıtımını yaptığı 'Arkadaş' adlı tatil kitabı, 1 Temmuz itibarıyla illere gönderilmeye başlandı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Yenimahalle Şehit Süleyman Can İlkokulu'ndaki kitap dağıtım törenine katıldı. Akpınar, "Biz de bugün ilimizde hem kamuoyuna duyurmak hem de velilerimize bilgi vermek açısından bugün bir aradayız" dedi.