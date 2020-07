İkipınar mahallesi susuzluktan kırılıyor

Tarihi 100 yıldan fazla olan ve adını köydeki iki pınardan alan mahalleye su gitmiyor. Eline bidonunu, pet şişesini alan çeşmenin yolunu tutuyor. Çubuk ilçesine 18 km uzaklıkta olan İkipınar Mahallesi sakinleri yaşadıkları su sıkıntısını SABAH Ankara'ya anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı beklediklerini söyleyen Mahalleli, "Şu anda sularımız hiç akmıyor" dedi. İkipınar Mahallesi geçtiğimiz yıldan beri su sıkıntısı yaşıyor. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla evlerine bidonlarla su taşıyor. Her evde ise içi su dolu bidonlar var. Susuzluğa böyle çözüm bulunuyor. Son 3 aydır su sıkıntısı yüzünden hiçbir ihtiyacını karşılayamayan mahalleli CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı İkipınar'a davet etti.



ASKİ BİZİMLE MUHATAP OLMUYOR



HASAN Pehlivanoğlu: Yetkililere söylenildi bir cevap alınmadı. Tankerle su geliyor onu da günde bir sefer getiriyorlar. Geçtiğimiz yıldan beri bu sıkıntı var ancak 3 aydır tamamen kesildi. Pandemide yaşım 67 olduğu için çıkamadım. Bizzat jandarmaya ihbarda bulundum jandarmanın vasıtasıyla 3 kez ASKİ yetkililerine tankerlerimizi doldurtarak buradaki işimizi gördük. Jandarma kanalıyla yetkililere söyledik. Komutan araya girdi suyumuzu gönderdi. Şu an sularımız hiç akmıyor. Yani ASKİ bizimle muhatap olmuyor. Son 3 aydır bu sıkıntıyı yaşıyoruz.



15 DAKİKA GELDİ KESİLDİ



HASAN Dede: Çeşmelerden su akmıyor. 20 tonluk bir tanker getiriyorlar. Yarım saat 15 dakika akar devamında yok. Bu sıkıntı pandemi yüzünden daha da arttı. Evde şu anda su akmıyor. Dün akşam 11 gibi verildi 11'i çeyrek geçe kesildi. Eskiden köyün hanesi elliydi. Şimdi yaklaşık 3 bin civarında oldu. Neden kimse bizi duymuyor, görmüyor.



TANKER SUYU 1 SAATTE BİTİYOR



NURI Durkal: Köyün halkı şu an susuz. Depo var. O da aşağı köyden geliyor. Onun da motoru bozulduğu zaman burada su sıkıntısı oluyor. Tankerle su geliyor 1 saat sürmüyor. Tanker bugün geldi doldurduk. Boşaldı yine yok.



DİZLERİM AĞRIYOR



ZARIFE Çapraz: Bu yaşımda su doldurmaya geliyorum. Dizlerim ağrıyor. Mansur başkana sesleniyorum. Benim yükümü derdimi hafifletebilecek mi? Banyo yapamaz olduk. Ev temizleyemez olduk. 1 saat veriyorlar sonra yok. Sorunu çözsünler istiyorum.



KUYU SUYUNDAN ÇEKİYORUZ O DA ÇOK PİS AKIYOR



BUKET Gül: Su problemi yaşıyoruz. Su bittikçe çeşme başına geliyorum. Kuyu suyundan çekiyoruz o da çok pis akıyor o yüzden sorun yaşıyoruz. Çamaşır ve bulaşık yıkayamıyoruz her gün bu kuyudan su dolduruyorum. Annem ile babam yorulmasın diye her zaman ben geliyorum.



SU ALMAK İÇİN MERKEZE GİDİYORUM



MEHMET Gül: Su almak için merkeze gidiyorum. Su sıkıntımızı çözen olmadı. Evimizde su yok. İhtiyaçlarımızı gidermek için buradaki kuyudan su dolduruyoruz.