‘Koronavirüs beyne ulaşıp hasara neden olabiliyor’

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilgin Öztürk, koronavirüs kaynaklı beyin hasarlarının yeni bir durum olduğunu belirterek, "Koronavirüs sadece akciğerleri tutmuyor, diğer sistemleri de tutabiliyor, beyin bunların başında geliyor. Bunun yanında kalp sistemini, bağırsak sistemini tutabiliyor, böbrekleri etkileyebiliyor. Bunların hepsinde farklı semptomlar, bulgular gösterebiliyor" diye konuştu. Doç. Dr. Öztürk, koronavirüs kaynaklı beyinde oluşan hasara ilişkin şunları söyledi:Bu konuda iki farklı teorimiz var.Birincisi virüsün kendisinin beyne ulaşması sonucu yapmış olduğu hasar, buna bağlı ortaya çıkan bulgular, belirtiler.Diğeri de virüsün kan akımını etkilemesi sonucu sebep olduğu etkilenmeler gibi.Bu şekilde beyni birçok farklı yönde etkiliyor. Bu hastalarda baş ağrısı çok sık görülebiliyor, inmeler, epileptik nöbetler, bilinç bulanıklıkları çok sık görülebiliyor. Daha nadir olarak, çeşitli nörolojik hastalıklar görülebiliyor. Hastalığın şiddetinden bağımsız görüyoruz bunları. Bazı yayınlarda 'koronavirüs şiddeti arttıkça nörolojik belirti daha sık görülüyor' diye söyleniyor; ama her zaman bu doğru olmuyor.