Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri ‘Koronavirüs beyne ulaşıp hasara neden olabiliyor’

‘Koronavirüs beyne ulaşıp hasara neden olabiliyor’

Virisün beyinde neden olduğu hasara ilişkin iki farklı görüş var. 1: Virüsün kendisi beyni ulaşıp hasar yapıyor. 2: Kan akımını etkileyerek zarar veriyor

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
‘Koronavirüs beyne ulaşıp hasara neden olabiliyor’
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilgin Öztürk, koronavirüs kaynaklı beyin hasarlarının yeni bir durum olduğunu belirterek, "Koronavirüs sadece akciğerleri tutmuyor, diğer sistemleri de tutabiliyor, beyin bunların başında geliyor. Bunun yanında kalp sistemini, bağırsak sistemini tutabiliyor, böbrekleri etkileyebiliyor. Bunların hepsinde farklı semptomlar, bulgular gösterebiliyor" diye konuştu. Doç. Dr. Öztürk, koronavirüs kaynaklı beyinde oluşan hasara ilişkin şunları söyledi:
Bu konuda iki farklı teorimiz var.
Birincisi virüsün kendisinin beyne ulaşması sonucu yapmış olduğu hasar, buna bağlı ortaya çıkan bulgular, belirtiler.
Diğeri de virüsün kan akımını etkilemesi sonucu sebep olduğu etkilenmeler gibi.
Bu şekilde beyni birçok farklı yönde etkiliyor. Bu hastalarda baş ağrısı çok sık görülebiliyor, inmeler, epileptik nöbetler, bilinç bulanıklıkları çok sık görülebiliyor. Daha nadir olarak, çeşitli nörolojik hastalıklar görülebiliyor. Hastalığın şiddetinden bağımsız görüyoruz bunları. Bazı yayınlarda 'koronavirüs şiddeti arttıkça nörolojik belirti daha sık görülüyor' diye söyleniyor; ama her zaman bu doğru olmuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Koronavirüs beyne ulaşıp hasara neden olabiliyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA