Ankara’nın altını üstüne getirdiler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman'ı Ankara'da ağırladı. Daha önce milli basketbolcu Cedi Osman'ın Instagram yayınında bir araya gelme konusunda sözleşen Bakan Kasapoğlu ve milli basketbolcu, Ankara'da buluştu.
İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığında bir araya gelen Kasapoğlu ile Cedi Osman, Ankara turu öncesi güne masa tenisi oynayarak başladı.
ANITTEPE'DE GENÇLERLE 3X3 BASKETBOL
Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman'ın ilk durakları yenilenerek tekrar Ankaralı vatandaşların hizmetine sunulan Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru oldu. Tesis içerisinde bulunan basketbol sahasında birkaç atış yapan Kasapoğlu ve Cedi, alanda bulunan gençleri sahaya davet ederek iki takım kurdu. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleşen dostluk maçı berabere biterken, alanda bulunan gençler için de unutulmaz bir anı oldu.
ORMAN YOLUNDA BİSİKLETE BİNDİLER
Anıttepe'den Eymir Gölü'ne geçen Kasapoğlu ve Cedi, göl kenarındaki yürüyüş yolundan bisiklet ile ODTÜ kayıkhanesine geçti. Burada antrenman yapan ODTÜ Kürek Takımı sporcuları ile Eymir Gölü'ne açılan Bakan Kasapoğlu ve Cedi kürek çekti.
SON DURAK KALE OLDU
Dolu dolu geçen Ankara turunun son durağı, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı Ankara Kalesi oldu. Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Türk kahvesi içerek günün yorgunluğunu atıp hoş bir sohbet gerçekleştirdi. Kafede Bakan Kasapoğlu'nun çaldığı plakları dinleyen ikili, en kısa sürede tekrar buluşmak için sözleşti.
YEMEK MOLASINDA TERCİH KOKOREÇ
MAYIS ayında Cedi Osman'ın sosyal medya hesabında canlı yayına katılan Bakan Kasapoğlu, milli basketbolcunun ABD'de kokoreç yemeyi özlediğini dile getirmesi üzerine kokoreç ısmarlama sözü vermişti. Bakan Kasapoğlu ve Cedi, spor dolu bir Ankara turunun ardından kokoreç sözünü yerine getirmek üzere Çankaya'nın Öveçler semtine geçti.
Tezgah başına geçen Bakan Kasapoğlu, servis yaparak milli basketbolcunun kokoreç özlemini giderdi.