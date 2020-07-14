Ankara’nın altını üstüne getirdiler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman'ı Ankara'da ağırladı.İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığında bir araya gelen Kasapoğlu ile Cedi Osman, Ankara turu öncesi güne masa tenisi oynayarak başladı.Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman'ın ilk durakları yenilenerek tekrar Ankaralı vatandaşların hizmetine sunulan Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru oldu. Tesis içerisinde bulunan basketbol sahasında birkaç atış yapan Kasapoğlu ve Cedi, alanda bulunan gençleri sahaya davet ederek iki takım kurdu.Anıttepe'den Eymir Gölü'ne geçen Kasapoğlu ve Cedi, göl kenarındaki yürüyüş yolundan bisiklet ile ODTÜ kayıkhanesine geçti. Burada antrenman yapan ODTÜ Kürek Takımı sporcuları ile Eymir Gölü'ne açılan Bakan Kasapoğlu ve Cedi kürek çekti.Dolu dolu geçen Ankara turunun son durağı, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı Ankara Kalesi oldu. Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Türk kahvesi içerek günün yorgunluğunu atıp hoş bir sohbet gerçekleştirdi. Kafede Bakan Kasapoğlu'nun çaldığı plakları dinleyen ikili, en kısa sürede tekrar buluşmak için sözleşti.MAYIS ayında Cedi Osman'ın sosyal medya hesabında canlı yayına katılan Bakan Kasapoğlu, milli basketbolcunun ABD'de kokoreç yemeyi özlediğini dile getirmesi üzerine kokoreç ısmarlama sözü vermişti.Tezgah başına geçen Bakan Kasapoğlu, servis yaparak milli basketbolcunun kokoreç özlemini giderdi.