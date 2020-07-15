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Başkan ’dan esnafa ziyaret

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Başkan Murat Ercan’dan esnafa ziyaret
SINCAN Belediye Başkanı Murat Ercan, yoğun mesaisine hafta sonu da devam ederek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Ercan, bu hafta sonunda Onur Caddesi, Lale Caddesi, Kutsal Sokak, Melek Sokak, Öncü Sokak, Meltem Sokak, Vatan ve Ankara Caddelerini gezdi. Esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Ercan, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Ercan, "Kıymetli esnafımızı ziyarete devam ediyoruz. Her fırsatta esnafımız ve vatandaşlarımızla bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu bizim için çok önemli. Bizlere zaman ayıran ve iş yerlerinde misafir eden esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Ercan, esnaf ve vatandaş sohbetlerinde yeni normalleşme ile birlikte uyulması gereken sosyal mesafenin ve maske kullanımının önemine bir kez daha değinirken, yapımına başlanacak olan, devam eden ve tamamlanmış projelere ilişkin de merak edilenleri yanıtladı.
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Başkan Murat Ercan’dan esnafa ziyaret
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