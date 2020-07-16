Büyükşehir Meclisi’nde despotlar kol geziyor

Büyükşehir Meclisi'nde tansiyon yükseldi. İlçe belediyeleri sorunları anlattı. Bir üye "Mayanız yok" deyince ortalık karıştı. Muhalif üye özür dilemesine rağmen ortalık karıştı. CHP tarafında konuşmaları dinleyen Belediye Başkanı Mansur Yavaş eleştiriler yüzünden bunaldı. Yeter' diye bağırdı. Bu sırada meclise bir anda kimliği henüz belirlenemeyen kişiler girdi.Önceki gün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplasının son oturumu gerçekleşti. Oturumu Meclis Başkanvekili Fatih Ünal yönetti. Belediye Başkanı Mansur Yavaş 3 saat boyunca bir yıllık faaliyetlerini anlattı. Geçmiş dönemlerde yapılan icraatları slaytlarla gösterdi. Daha sonra 25 ilçenin sorunlarını dinledi. İddiaya göre ilçe belediyelerinin sorunlarını Yavaş'ın sinirleri bozdu. 15 saat süren meclis toplantısında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olduğu ileri sürülen kişiler AK Partili meclis üyelerinin üzerine yürüdü. Tehdit savurdular. Seçilmiş üyeleri darp etmeye çalıştılar.Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi karıştı. Güvenlik görevlileri AK Parti meclis grubuna saldırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'maya' tartışması çıktı. Üniformasız güvenlik görevlileri, AK Parti meclis grubu üyelerine sözlü saldırıda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Keçiören Belediye Meclis Üyesi Metin Akdemir, "Ankara'da un var, su var ama ekmek yapacak maya yok" deyince tartışma çıktı. Meclise verilen aranın ardından belediye güvenlik görevlileri AK Parti meclis grubu üzerine sözlü ve fiili saldırıda bulundu. Kimliği belirsiz kişiler meclis üyelerini tehdit ederek, "Hesap soracağız" şeklinde seslendi. Tartışma salon dışına da taşarak belediye binası önünde de devam etti.TÜRKIYE Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da demokratik olması gereken belediye meclisinde sürekli meclis üyelerinin seslerinin kısıldığını ifade eden Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Demokrasinin olmadığı bir mecliste yer alıyoruz. Herkes görüşünü özgürce iletmeli. Seçilmiş meclis üyeleri sürekli susturulmaya çalışılıyor. Başkan Mansur Yavaş'a meclis üyelerinden özür dilemesini talep ettim ama cevap alamadım. Her fırsatta bizim irademizin ipotek altına olduğunu iddia ediyor. Ankaralıların faydası için çalışmadığımızı söylüyor. Bu söylemleri kabul etmiyoruz. Bir yıldır yapılmayan faaliyetleri kaldıramadılar. İlçe belediyeleri parklardan mezarlıklara kadar yapılmayan hizmetleri anlatınca sinirler gerildi. Maya tartışmasının da açıklaması bir hizmet belediyeyi yönetmek için yetenek gerekir o sizde yok demek istenildi" dedi.