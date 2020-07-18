Böyle hayvan sevgisi olmaz

Ş., Mamak Lalahan'da villalardan oluşan Hakimler Köyü'ndeki evinin bahçesinde 30'a yakın köpek besliyor. Önceki gün öğle saatlerinde Yunus Emre Caddesi Ülker Sokak'taki bahçede köpekler havlamaya başladı. Behice Ş. "Köpeklerimi korkuttunuz" diye bağırdı. İddiaya göre aralarında 13 yaşında çocukların da olduğu grubuna silah doğrulttu. Elindeki silahı sallayarak 'Gidin buradan' diye gençlere bağırdı. O anlar gençler tarafından kameraya kaydedildi. Mahalle sakinleri saldırgan köpeklerden ve gençlere silah çeken kadından şikâyetçi oldu. Evin önünden geçerken köpeklerin saldırılarına uğrayan mahalle sakinleri defalarca şikâyetçi oldu. Behice Ş., "Siz bana bir şey yapamazsınız. Köpeklerime de dokunamazsınız" dedi. Mahalle sakinleri saldırgan köpekler için defalarca belediyeye haber verdi. Ekipler sokaktaki hayvanları toplayıp gitti. Ancak her seferinde Behice Ş. köpekler geri getirdi.Korku içinde yaşamak istemiyoruzkarşı olmadıklarını fakat bazı köpeklerin saldırgan olduğunu ifade eden mahalle sakini E. D., "Bu kadın üç yıl önce mahallemize taşındı. Çocuklar bu sokaktan geçerken korku yaşıyor. Bazı köpekler saldırgan ve çok fazla havlıyor. Evinde baktıklarına sözümüz yok ama bahçe dışında kalan köpeklerden rahatsız oluyoruz. Defalarca çeşitli kurumlara şikâyetçi olduk çözüm alamadık. Korku içinde yaşamak istemiyoruz. Can güvenliğimiz yok" diye konuştu.Mahallede artık huzur kalmadıde sokak hayvanlarını sevdiklerini ve duyarlı davrandıklarını belirten mahalle sakini Hasan Yıldırım, "Kadına durumu izah ettik. Kadınlar çocuklar korkuyor dedik. Yapabileceğim bir şey yok diyerek bizleri tersledi. Önceki gün saldırgan köpeğe tepki gösteren çocuklara silah çekip tehdit etmiş. Durumu jandarmaya bildirdik ama köklü çözüm istiyoruz. Mahallede huzur kalmadı. Lütfen sesimizi duyun" dedi.