Büyükşehir işçisine ikinci ikramiye şoku

Büyükşehir Belediyesi'nin geçen Ramazan Bayramı ikramiyelerini yatırmadığı ortaya çıktı. Olayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal gündeme getirdi. Fatih Ünal, önceki gün Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir yıllık faaliyet raporunu anlattığı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 5. Oturumu'nu yönetti. Mansur Yavaş'ın sunumundan sonra bireysel görüşlerin açıklanmasına gelindi. Bu sırada söze giren Ünal, Büyükşehir işçilerinden gelen bir mesajı iletmek istediğini söyledi: Ramazan Bayramı ikramiyeleri yatmamış. Kurban Bayramı geldi. İnşallah en kısa zamanda yatırısınız. Bu işçilerden gelen bir temenni. Tediyelerle ilgili bir sorun çıkmış. Elçiye zeval olmaz."

TOPU ŞİRKETLERE ATMIŞTI

CHP'li Başkan Mansur Yavaş göreve geldiğinden beri işçinin ikramiyesi ödenmiyor. İşçilerin merak ettiği soru ise ikramiyeler yatacak mı? Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında toplanmıştı. Toplantıda meclis üyelerinin işçilere neden bayram ikramiyesi verilmediğine yönelik sorularına Mansur Yavaş şu cevabı verdi:"Önce şirketleri verin. Şirketlerin yöneticileri neden ödemiyor ikramiyeleri? Şirketlerin yöneticileri değil mi borçlu olan? Belediye mi borçlu işçilere karşı? Verin şirketleri neden duruyorlar? Bakın tekrar ediyorum Halk Ekmek zarar ediyor. Halk Market yapacağız. Çiftçinin orada etini, sütünü satacağız. Hem vatandaş ucuz satın alacak hem gelir elde edecek. Allah'ın izniyle merak etmeyin tasarrufa devam, gelir artırıcı çalışmalara devam edeceğiz. Bilboardların hepsi bizim olacak, otoparkların hepsi bizim olacak, hafriyat giderlerinin hepsi bizim olacak. Allah nasip ederse bu paraların hepsiyle işçi ikramiyeleri, belediyenin borçları ödenecek, fakir fukaraların ihtiyaçları karşılanacak ve verdiğimiz bütün sözleri de tutacağız."



20 BİN İŞÇİ İKRAMİYESİZ BAYRAM YAPTI

BAYRAM ikramiyelerinin verilmesini talep eden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, "Belediye işçilerine her yıl dini bayramlarda ikramiye verildiğini ancak yeni dönemde bu uygulamadan vazgeçildiğini ifade etti. Ünal, "Ankara Büyükşehir Belediyesinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda da 20 bine yakın işçi ikramiyesiz bir şekilde bayram geçirmiştir. İşçilerin bayram ikramiyelerinin verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.