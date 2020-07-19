Büyükşehir Akyurt’u unuttu

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2019 mali yılı kesin hesabı ve faaliyet raporları görüşüldü. Başkan Mansur Yavaş 3 saat konuştu. Daha sonra rapor hakkında bireysel görüşlerin açıklanmasına geçildi. İlk olarak Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık kürsüye çıktı. Başkan Hilal Ayık, bir yıl içinde Büyükşehir Belediyesi'nin ilçedeki faaliyetlerinin yetersiz kaldığını aktardı ve ilçenin sorunlarını anlattı:Faaliyet raporunu bir ay boyunca didik didik inceledim. Büyükşehir ilçede yama dışında hiçbir asfalt serimi yapmadı. Yollar köstebek yuvası gibi. TOKİ yolu vicdan azabı gibi duruyor. Hazırlık yapıldı. Serimi hazır hale getirildi. Asfalt makinesi bir yıl gelmedi. Hazırlıklar boşa gitti. Şeyhler mahallesini kavşağa bağlayan yolu bir türlü yaptıramadık. Burası sanayi bölgesi. İhracat yapan şirketler var bölgede. Uzunlar mahallesinin yolu köstebek yuvasına dönüştü. Elecik Mahallesi'nin yolları dillere destan. Yollar konusunda çok eleştiri alıyoruz. 1.5 yıl boyunca Fen İşleri "Bu hafta geliyoruz", "Yarın başlıyoruz" dedi. Hala gelecekler. Yolları 10 km uzuyor. Dönüşte 10 km. 20 km. Merkeze 30 km uzuyor yolları. Bir o kadar da dönüş var.Kişi ya da kurumlar yola zarar verdiğinde asfalt tahrip bedeli öder. Akyurt'un Büyükşehir'de 3 milyon 937 bin 536 lira alacağı var. Bu para belediyeye yatırılmış. Büyükşehir bunu bize asfalt olarak ödesin. Büyüyen ve gelişen bir ilçeyiz. Hizmet için elektrikti suydu kazı yapılıyor. Kazılar yerlerin asfaltı ödeniyor ama kazılan yerler öylece kalıyor. Neden yapılmıyor öğrenmek istiyorum? Fen İşleri 'Yukardan talimat bekliyoruz' diyor. O talimat ne zaman gelecek? Sosyal medyada haber yapmışlar. Koskoca Büyükşehir 2 bin 200 ton asfalt dökmüş. Bu tahminen 400 bin lira tutar. Akyurt 2 bin ton yapmış. Büyükşehir 188 metre bordür yapmış. Biz 4 bin 835 metre yaptık. Büyükşehir 162 metre tretuvar döşemiş. Biz 1759 metre döşedik. Karla mücadele için ben survivor diyorum. Çalışmayı ortak yapıyoruz. Biz araçları yok diye düz yerleri Büyükşehir'e bıraktık. Yüksek yerleri kendimiz temizledik. Onlar 10 cm yol açtılar biz 1 metre açtık. Büyükşehir ovada yol açmadı. Okul yolları ara yollar hep kapalı kaldı kar yağdığında. Bir aracı geri çektiler. 2 ay göndermediler aracı. Aradım. Tehdit ettim. 'Gelmezse mecliste gündem sizsiniz' dedim. Yarın araç geldi.Osmanlı Mesire alanında ağaçlar kuruyor. Vicdanım el vermiyor. Ben suluyorum. Bakım yapılmıyor. Dere kokuyor. Büyükşehir'in sorumluluğunda olmasına rağmen dere temizliği için araç kiraladık. Büyükşehir çalışanları aracı içeri sokmadı. Zorluk çıkardı. Çöpler toplanmıyor. Her pazar akşamı bize fotoğraf atıyorlar. 'Neden Akyurt Belediyesi toplamıyor' diye. Çöplerin toplanmasını istiyoruz. Her hafta sonu orada piknik yapıldığı biliniyor.Nurettin Cankurtaran Caddesi üzerindeki ağaçlar göz göre göre kuruyor. Biz suladık. Büyükşehir'in sorumluluğunda. Vicdanım razı gelmedi. Suladım, budadım. Benim memleketim burası. 'Kurusun. Büyükşehir'i görsünler' demedim. Eğer Büyükşehir'in çalışanları sorumlusu ise bilin ki orada elemanlar çalışmıyor. Şirkete vermişseniz eğer bu para nereye gidiyor? Güzelim ağaçlar ziyan olmasın.Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Şehit Pilot Mikdat Şamdancı Parkı bakımsız. Oyun grupları kırık. Aydınlatma yetersiz. Gece göz gözü görmüyor. Nahoş faaliyetler için kullanılıyor. Polis uyardı. Büyükşehir'e aktardık.Büyükşehir vekteröl mücadelede zayıf kaldı.AKYURT'TA yağmur suyu gider sorunu var. Proje hazır. Yağmur yağdığında "Akyurt'a deniz geldi' diyoruz. 'Siz niye yapmadınız?' deniyor. Devlette devamlılık esastır. Projeler yarım kalmasın. Bitsin biz de kaldırımları yapalım. Büyükşehir Kuzey Ankara'yı unuttu. Faaliyet raporunda sürekli geçmiş dönem eleştiriliyor. Adilseniz neden Karayalçın döneminden başlamıyorsunuz. Bizi sürekli eski dönemle eleştiriyorsunuz. Denetçi tutun, Sayıştay'a gidin o zaman. Biz geçmiş dönemin hesabını vermek için gelmedik. Biz 2019'dan sonrası için seçildik. Ben Ankara'nın geleceğini konuşmak isterim.PANDEMİ döneminde iki kez Büyükşehir'den büyük araç geldi. İlaçlama yaptı. Caddeleri gezdi ama sokak ve mahallelere girmedi. Destek görmedik. Maske, kolonya ve dezenfekte gelmedi. Berber, kıraathane ve kafe gibi kapanan yerlerin esnafına yardım edilmedi. Yardım isteyenlere 'AK Parti ve MHP borçlanma yetkisi vermedi' denildi. Esnaf geri çevrildi, Oysa biz pandemide zarar gören esnaf için 100 milyon liralık borçlanma yetkesi vermiştik. Akyurtlu esnaf Ankaralı değil mi? O 100 milyonun kırıntısı Akyurt'a düşse esnafı ihya olurdu.