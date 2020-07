15 Temmuz şehitleri anısına ‘Can Feda’

arabada sinema keyfi sunan Gölbaşı Belediyesi film rüzgarına devam ediyor. Şehitler anısına bu hafta açık hava sinemasında Can Feda filmini izleyiciler ile buluşturan Gölbaşı Belediyesi duygu dolu anlara ev sahipliği yaptı. Türk Bayrağı eşliğinde film gösterimini izleyen büyük küçük tüm ziyaretçiler, vatanı için gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitleri saygı ile andı. Her hafta gerçekleştirdikleri film gösterimleri ile her yaştan vatandaşa unutulmaz bir akşam yaşattıklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu duygu dolu gecede bizimle olan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.