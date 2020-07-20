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Oyun sektörü ‘altın çağını’ yaşıyor

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Oyun sektörü ‘altın çağını’ yaşıyor
YENI tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında birçok sektörde küçülme görülürken zaten önemli bir ivme yakalayan oyun geliştirme sektörü bir anlamda "altın çağını" yaşıyor. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, , Kovid-19 salgını sonrasında kısıtlanan sosyal faaliyetler dolayısıyla oyun sektörünün ortaya koyduğu ürünlere ilginin ciddi biçimde arttığını söyledi. Bu ilginin oyun geliştiren bütün firmaları olumlu etkilediğini vurgulayan Erkin, sektördeki firmaların kısa sürede evde çalışmaya da adapte olduğunu ve bu anlamda da bir sorun yaşamadıklarını ifade etti
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Oyun sektörü ‘altın çağını’ yaşıyor
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