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Parkinson hastalığı artıyor

Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Parkinson hastalığı artıyor
BUGÜN Dünya Beyin Günü. Dünya Beyin Günü'nün bu yıl ki konusu "Parkinson Hastalığı" oldu. Hızla artan Parkinson hastalığı hakkında bilgi veren hekimler hastalığın en büyük sebebinin dopamin eksiliği olduğunu söyledi. Türk Nöroloji Derneği, beyinle ilgili hastalıklardan korunmak ve beyin sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edilen Dünya Beyin Günü'nde nörolojik hastalıkların tüm dünyadaki ölümlerin yüzde 12'sini oluşturduğunu hatırlattı. Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Parkinson hastalığı başta olmak üzere, tüm hareket bozuklukları güncel nöroloji pratiğinde önemli bir yer tutmakta. Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalık. Ülkemizde 150 bin civarında Parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de önümüzdeki yıllarda Parkinson hastalığı ile daha çok uğraşmak zorunda kalacağımızı biliyoruz" dedi.
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Parkinson hastalığı artıyor
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