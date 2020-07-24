‘Hayır başkanım Tokyo’da alacağız’

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na 3 kota alabileceklerini ümit ettiğini ve madalya beklediklerini söyledi. Taşpınar, yeni normalleşme dönemindeki spor faaliyetlerine ilişkinifadelerini kullandı. Milli sporcuların kamplarda hazırlanmaya başladıklarını hatırlatan Taşpınar, şöyle devam etti:PANDEMI sonrası süreci iyi yönetenin başarılı olacağını düşündüklerini anlatan başkan Taşpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Avrupa Şampiyonası Moskova'da kasım ayında, fakat orada çok netlik kazanmayacak kota, bir kanaate varmış olacağız. Daha sonra önümüzdeki yıl dünya şampiyonası yapılacak o seçmeden sonra belli olacak. Tahminim 2021 Nisan ayına kadar yüzde 95'i belirgin hale gelir.""ERKEK sporcularda bir kadınlar da 2 kota alacağımızı umut ediyoruz. Erkeklerde Daniyar İsmayilov kotayı alırsa madalya alma ihtimali de yüksek, kadınlardan da madalya beklentimiz var; Tayland'da dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan olabilir. Azimlerini çok beğeniyorum. Onların antrenmanlarına gittiğimdedediğimde; 'Hayır başkanım biz şimdi Tokyo'da alacağız' dediler. Bu çok güzel bir şey, çok sevindirici azimleri var."