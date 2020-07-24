‘Hayır başkanım Tokyo’da alacağız’

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na 3 kota alabileceklerini ümit ettiğini ve madalya beklediklerini söyledi. Taşpınar, yeni normalleşme dönemindeki spor faaliyetlerine ilişkin "90'dan fazla kişinin katılımıyla Türkiye Antidoping Ajansı ile federasyonumuz bir seminer yaptık, çok güzel geçti. Bu süreçte yapmamız gerekenleri değerlendirdik"
ifadelerini kullandı. Milli sporcuların kamplarda hazırlanmaya başladıklarını hatırlatan Taşpınar, şöyle devam etti:
"2021 NİSAN'A KADAR BELLİ OLUR"
PANDEMI sonrası süreci iyi yönetenin başarılı olacağını düşündüklerini anlatan başkan Taşpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birinci hedefimiz 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için kotayı alabilmek. Eğer biz kota alabilirsek, 2+2 kota hakkımız var. Kota alırsak olimpiyatlarda da madalya alacağız diye umut ediyorum.
Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Avrupa Şampiyonası Moskova'da kasım ayında, fakat orada çok netlik kazanmayacak kota, bir kanaate varmış olacağız. Daha sonra önümüzdeki yıl dünya şampiyonası yapılacak o seçmeden sonra belli olacak. Tahminim 2021 Nisan ayına kadar yüzde 95'i belirgin hale gelir."
"GENÇLERIN AZMINI BEĞENIYORUM"
"ERKEK sporcularda bir kadınlar da 2 kota alacağımızı umut ediyoruz. Erkeklerde Daniyar İsmayilov kotayı alırsa madalya alma ihtimali de yüksek, kadınlardan da madalya beklentimiz var; Tayland'da dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan olabilir. Azimlerini çok beğeniyorum. Onların antrenmanlarına gittiğimde 'İnşallah bunlar 2024 olimpiyatlarında rüzgar gibi esecekler madalyaları alacaklar'
dediğimde; 'Hayır başkanım biz şimdi Tokyo'da alacağız' dediler. Bu çok güzel bir şey, çok sevindirici azimleri var."