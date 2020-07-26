Geleceğin uçak teknisyenleri bu okulda yetişiyor

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilere aldıkları eğitimin sonunda istihdam imkanı da sunulurken hazırlıklar tamamlandığında uzay teknolojileri de müfredat programına alınacak. TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'nin sayılı okullarından bir tanesi. Türkiye'nin gelecek projelerinde görev alacak teknisyenler, bu ok okulda uçak bakım alanlarında uygulama ağırlıklı eğitimler alıyor. Okul ayrıca savunma sanayinin havacılık ve uzay sistemleri alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. Okul içerisinde bulunan kapsamlı atölye sınıflarında öğrencilere uçak teknolojisi tüm detaylarıyla gösteriliyor. Okulda Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek alanında eğitim verildiğini belirten TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Okul Müdürü Kadir Yaman,"Anadolu teknikte öğrencilerimizi LYS puanlarına göre alıyoruz. Anadolu meslek programlarına ise öğrencilerimizi adrese dayalı kayıt sisteme göre alıyoruz. Okulumuzda dört ana bölüm var. Uçak bakım alanı , elektrik, elektronik, bilişim teknolojileri ve Makine teknolojileri alanında. Anadolu meslek eğitimi veriyoruz. Anadolu teknik programında ise Uçak bakım alanında sınavla aldığımız öğrencilere eğitimler veriyoruz" dedi.Başarılı öğrencilere burs imkânıtamamlandığında uzay teknolojilerinin de müfredat programına alınacağını kaydeden Yaman,"Okulumuzun özelliği TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi ile 2019 yılında yapılan protokol kapsamında Öğrencilerimiz stajlarını TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi'nde yapmaktalar. Protokol kapsamında öğrencilerimize 85 ve üzeri ortalaması olan öğrencilerimize aylık 300 TL. TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından burs verilmekte. Başarılı mezun öğrencilerimizden uçak mühendisliği ya da kendi alanlarıyla ilgili eğitim aldıklarında TUSAŞ tarafından destek verilmektedir. Öğrencilerimiz eğitim süreleri sonuna adar TUSAŞ tarafından desteklenecektir" diye konuştu.